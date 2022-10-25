На четырех улицах Рязани 26 октября отключат электричество
Причина отключения — ремонтные работы на воздушной линии, которые проводит МУП «РГРЭС».
На четырех улицах Рязани 26 октября отключат электричество. Об этом
Во вторник, 26 октября, с 09:30 до 15:00 свет отключат по следующим адресам:
- улица Боголюбова, дома с 3 по 9/2, с 11 по 17, с 19 по 56, с 58 по 78, с 80 по 99, 102, 105, 107, 125, 102 страница 2;
- улица Белинского, дома №№ 20, с 22 по 32;
- улица Кальновский тупик, дома №№ 4, с 3 по 9 (нечетная сторона), с 13 по 23 (нечетная сторона);
- улица Касимовское шоссе, дома с 32 строение 1 по 32 строение 4.
Причина отключения — ремонтные работы на воздушной линии, которые проводит МУП «РГРЭС».