Мобилизованный рязанец усыновил девять детей и вернулся домой

В Шиловском районе местный житель получил повестку и усыновил девятерых детей. Об этом сообщила « КП-Рязань ».

Мужчина вместе растил девятерых приемных детей вместе с сожительницей, но их отношения не были оформлены официально. Все дети были оформлены на женщину.

После получения повестки пара решила зарегистрировать брак. Супруг женщины принял девятерых детей.

Военком Рязанской области Олег Серкез заявил, что с начала мобилизации много мужчин решили оформить отношения со вторыми половинами и усыновить детей. По его словам, в Сельцах 164 мобилизованных заключили браки.

«Как показывает практика, мобилизация способствует укреплению семейных ценностей», — отметил Серкез.