Кадыров призвал жителей Кавказа встать в очереди в военкоматах

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к жителям Кавказа и призвал их встать в очереди в военкоматы. Об этом он сообщил в аудиосообщении Telegram-канале .

Он призвал «всех мужчин и женщин, особенно чеченцев и кавказцев» встать в очереди в военные комиссариаты.

«Кавказцы, я вас вообще не понимаю. Вы должны быть первыми. Сегодня христиане и мусульмане должны объединиться и уничтожить сатанизм», — сказал глава Чечни.

Он признался, что ему стыдно за кавказцев, поскольку он рассчитывал на большую поддержку.

«Вы должны быть в очередях военкоматах, чтобы защитить свои семьи», — заявил Кадыров.