Кадыров назвал слабой реакцию на обстрелы Украиной новых российских регионов
Он выступил за более жесткие меры, «чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону».
Кадыров назвал слабой реакцию на обстрелы Украиной новых российских регионов. Об этом глава Чечни
Он отметил, что в настоящее время спецоперация идет уже на территории России.
«Они не стесняясь, стреляют по мирным гражданам, по мирным объектам, уничтожают социальные объекты, убивают детей, стариков. По моему, мы отвечаем слабо», — сказал Кадыров.
Глава Чечни выступил за более жесткие меры, «чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону».
Ранее Рамзан Кадыров заявил, что спецоперация завершится успешно под руководством Суровикина.
Фото со страницы Рамзана Кадырова «ВКонтакте»