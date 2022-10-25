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Кадыров назвал слабой реакцию на обстрелы Украиной новых российских регионов
Он выступил за более жесткие меры, «чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону».

Кадыров назвал слабой реакцию на обстрелы Украиной новых российских регионов. Об этом глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в настоящее время спецоперация идет уже на территории России.

«Они не стесняясь, стреляют по мирным гражданам, по мирным объектам, уничтожают социальные объекты, убивают детей, стариков. По моему, мы отвечаем слабо», — сказал Кадыров.

Глава Чечни выступил за более жесткие меры, «чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону».

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что спецоперация завершится успешно под руководством Суровикина.

Фото со страницы Рамзана Кадырова «ВКонтакте»