Главврачу рязанской ОКБ Карпунину внесли представление после проверки расходования бюджета

Информацию также направили в региональный минздрав.

Главврачу рязанской ОКБ Андрею Карпунину внесли представление после проверки расходования бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе контрольно-счетной палаты Рязанской области.

На заседании коллегии контрольно-счетной палаты обсудили итоги проверки расходования средств, направленных на обеспечение лечебным питанием пациентов в 2021 — 2022 годах. По результатам проверки главврачу рязанской ОКБ внесли представление.

Сообщается, что информацию также направили в региональный минздрав.