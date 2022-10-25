Александр Логунов вновь обжаловал свой арест

Александр Логунов вновь обжаловал свой арест. Об этом сообщает сайт Басманного суда.

Апелляционная жалоба поступила 20 октября, после продления меры пресечения до 15 января.

Ранее Логунову предъявили обвинение в совершении 11 преступлений по пункту «б» части 3 статьи 242 УК («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в сети»). Его причастность к убийству супруги на суде не рассматривалась.

Напомним, тело пропавшей рязанки Елены Логуновой нашли 7 октября. Ее искали больше года.