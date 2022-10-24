Зеленский обратился к украинцам с просьбой

Президент Владимир Зеленский попросил украинцев тратить электричество сознательно. Об этом передает Life .

В обращении к жителям страны Зеленский отметил, что отключение света — вынужденная мера. Он потребовал мэров городов следить за расходом электроэнергии и подчеркнул, что сейчас не время для «ярких витрин и вывесок».

Зеленский объяснил, что во многих городах применяют графики стабилизационных отключений.

«Это делается для того, чтобы у всех наших людей был доступ к энергии в условиях, когда ее производство невозможно в достаточном объеме», — заявил президент.

Он попросил жителей страны ограничить использование энергозатратной техники.