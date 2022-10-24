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Власти Запорожской области сообщили, что в регионе не будут объявлять мобилизацию
Несмотря на введение военного положения, в Запорожской области не планируется мобилизация и ограничение на передвижение граждан.

Власти Запорожской области сообщили, что в регионе не будут объявлять мобилизацию. Об этом сообщили в Telegram-канале администрация области.

Уточняется, что несмотря на введение военного положения, в Запорожской области не планируется мобилизация и ограничение на передвижение граждан. Также не будет изменений продолжительности комендантского часа и эвакуации населения.

«Военное положение не повлияет на соцвыплаты. Причин для перехода на удаленный режим обучения в регионе нет», — говорится в сообщении.

Напомним, 19 октября Владимир Путин ввел военное положение в присоединенных районах — Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. После этого в Херсоне объявили о создании территориальной обороны.