Власти Запорожской области сообщили, что в регионе не будут объявлять мобилизацию
Несмотря на введение военного положения, в Запорожской области не планируется мобилизация и ограничение на передвижение граждан.
Власти Запорожской области сообщили, что в регионе не будут объявлять мобилизацию. Об этом
Уточняется, что несмотря на введение военного положения, в Запорожской области не планируется мобилизация и ограничение на передвижение граждан. Также не будет изменений продолжительности комендантского часа и эвакуации населения.
«Военное положение не повлияет на соцвыплаты. Причин для перехода на удаленный режим обучения в регионе нет», — говорится в сообщении.
Напомним, 19 октября Владимир Путин ввел военное положение в присоединенных районах — Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. После этого в Херсоне объявили о создании территориальной обороны.