В Сасовском районе остановили пьяного мотоциклиста на «Урале»
Медосвидетельствование показало у мужчины 1,214 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
В Сасовском районе остановили пьяного мотоциклиста на «Урале». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
21 октября в 16:05 в селе Верхнее Мальцево на улице Слобода сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов мотоцикл «Урал». У 29-летнего водителя полицейские заметили признаки алкогольного опьянения: устойчивый запах алкоголя изо рта, неустойчивую походку и покраснение лица.
Медосвидетельствование показало у мужчины 1,214 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Мотоциклиста отстранили от управления транспортным средством и составили на него административный протокол.