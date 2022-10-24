В Сасовском районе остановили пьяного мотоциклиста на «Урале»

Медосвидетельствование показало у мужчины 1,214 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Сасовском районе остановили пьяного мотоциклиста на «Урале». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

21 октября в 16:05 в селе Верхнее Мальцево на улице Слобода сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов мотоцикл «Урал». У 29-летнего водителя полицейские заметили признаки алкогольного опьянения: устойчивый запах алкоголя изо рта, неустойчивую походку и покраснение лица.

Медосвидетельствование показало у мужчины 1,214 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мотоциклиста отстранили от управления транспортным средством и составили на него административный протокол.