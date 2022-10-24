В Сараях 43-летняя рязанка устроила ДТП
На виновницу составили административный протокол по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ.
В Сараях 43-летняя рязанка устроила ДТП. Об этом
Авария произошла в воскресенье, 23 октября, на окружной дороге. 43-летняя жительница Ухоловского района на Lada Largus не уступила дорогу Lada Granta, у которой было преимущество проезда.
Уточняется, что в аварии никто не пострадал.
На виновницу составили административный протокол по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ («Невыполнения требований Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков»).