В Сараях 43-летняя рязанка устроила ДТП

На виновницу составили административный протокол по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ.

В Сараях 43-летняя рязанка устроила ДТП. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Авария произошла в воскресенье, 23 октября, на окружной дороге. 43-летняя жительница Ухоловского района на Lada Largus не уступила дорогу Lada Granta, у которой было преимущество проезда.

Уточняется, что в аварии никто не пострадал.

На виновницу составили административный протокол по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ («Невыполнения требований Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков»).