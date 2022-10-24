В рязанском перинатальном центре пациентке без разреза удалили опухоль и миому

В рязанском перинатальном центре пациентке без разреза удалили миому матки и опухоль яичника. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Пациентка обратилась в медучреждение с проблемой, которая решается с помощью хирургического лечения. Ей решили сделать операцию с помощью методики главврача Олега Шалаева.

«Без единого разреза на животе мы провели операцию по удалению миомы матки и опухоли яичника, а для коррекции пролапса использовали уникальную авторскую методику. Анестезия была эпидуральной, а это значит, что восстановление после операции займет гораздо меньше времени, чем после общего наркоза», — рассказал Олег Шалаев.

В сообщении отметили, что методика разрабатывалась несколько лет на основе опыта лучших клиник мира.

Пациентка после операции чувствует себя хорошо и уже через два-три дня ее планируют выписать домой.