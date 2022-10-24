В Рязанской области усилят меры по борьбе с контрафактной продукцией

В понедельник, 24 октября, губернатор Павел Малков провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе.

В частности, рассматривался вопрос распространения контрафактного автомобильного топлива. Информацию для обсуждения предоставила инспекция по Рязанской и Липецкой областям ЦМТУ Росстандарта. Участники заседания обсудили меры, принимаемые для борьбы с контрафактом, и решения по совершенствованию дальнейшей работы.

Павел Малков отметил, что некачественное топливо наносит вред окружающей среде и здоровью людей, влияет на ресурс техники и безопасность движения, а также приводит к экономическим потерям. Губернатор рекомендовал усилить профилактические мероприятия для противодействия контрафакту и уделить внимание обратной связи с потребителями.