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В России утвердили новые правила медосвидетельствования водителей на алкоголь
Постановление вступит в силу с 1 марта 2023 года сроком на шесть лет.

В России утвердили новые правила медосвидетельствования водителей на алкоголь. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

Согласно документу, замеры нужно проводить в присутствии двух понятых либо с видеофиксацией. Основаниями для проверки могут быть запах алкоголя изо рта, неустойчивая походка, нарушение речи, изменение цвета кожи лица и поведение, несоответствующее обстановке.

В случае, если алкотестер покажет более 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, а водитель не согласится с результатами, его доставят в медучреждение. Также водителя доставят в медучреждение, если он откажется от прохождения освидетельствования, либо, если прибор покажет отрицательный результат, но у инспекторов возникнет основание полагать, что автолюбитель находится в состоянии опьянения.

Постановление вступит в силу с 1 марта 2023 года сроком на шесть лет.