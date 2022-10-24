В Оренбургской области на учениях погиб мобилизованный, у которого осталось трое детей

В Оренбургской области на учениях погиб мобилизованный, у которого осталось трое детей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

26-летний Иван Полянский получал повестки три раза. Он пришел в военкомат, но в первые дни после объявления мобилизации для мужчины не хватало места. Родные отговаривали его, поскольку у него было трое детей, о чем также напомнили в военкомате. Отмечается, что двое из трех детей Полянского были приемными, но несмотря на это, он имел право на отсрочку.

Мужчина, служивший гранатометчиком на Кавказе в 2015—2016 годах, поссорился из-за ситуации с женой, но же принял решение поехать на службу.

16 октября Полянский вместе с другими мобилизованными отправился в учебный центр, расположенный в селе Нижняя Павловка. Через четыре дня во время учений случилось ЧП: рядом с ним взорвался гранатомет. Мужчину экстренно госпитализировали, но спасти не смогли. Мобилизованный погиб от полученных ранений.

По словам жены, гранатомет мужа якобы мог взорваться из-за старых боеприпасов, которые использовали на учениях. Отмечается, что партию сняли и отправили на экспертизу, на полигоне также назначили проверку.

У Полянского остались трое сыновей, младшему из них три года.