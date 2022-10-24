В Москве мужчина выстрелил в торговом центре в сотрудницу фитнес-центра
Женщину доставили в больницу, нападавшего задержали. Против него возбудили уголовное дело.
В Москве мужчина выстрелил в торговом центре в сотрудницу фитнес-центра. Об этом
Инцидент произошел 22 октября в ТЦ «Тиара» на юго-западе столицы.
Пострадавшая рассказала, что напротив ее столика сидела компания из двух мужчин. В какой-то момент один из них достал пневматический пистолет и выстрелил в нее.
Женщину доставили в больницу, нападавшего задержали. Против него возбудили уголовное дело.