В Херсонской области заявили о скором освобождении нескольких регионов Украины

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что из-под контроля Киева скоро освободят еще несколько регионов Украины. Об этом он сообщил в
«В ближайшее время Николаевская, Одесская, Днепропетровская области будут освобождены», — отметил Стремоусов во время обращения к жителям вечером 23 октября.
24 октября замглавы администрации заявил, что попытка прорвать линию обороны в Херсоне была остановлена.
«Люди выезжают из города и дают военным делать свое основное дело. Кому не нравится наша карта, привыкайте. Так будет в ближайшее время. Киевская, Одесская и все области по дуге будут освобождены», — сказал Стремоусов.
По его словам, нацисты не смогут избежать военного трибунала.
«Все будет Россия», — заключил он.