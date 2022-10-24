В Херсонской области заявили о скором освобождении нескольких регионов Украины

«Киевская, Одесская и все области по дуге будут освобождены», — отметил замглавы Херсонской области Стремоусов.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что из-под контроля Киева скоро освободят еще несколько регионов Украины. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

«В ближайшее время Николаевская, Одесская, Днепропетровская области будут освобождены», — отметил Стремоусов во время обращения к жителям вечером 23 октября.

24 октября замглавы администрации заявил, что попытка прорвать линию обороны в Херсоне была остановлена.

«Люди выезжают из города и дают военным делать свое основное дело. Кому не нравится наша карта, привыкайте. Так будет в ближайшее время. Киевская, Одесская и все области по дуге будут освобождены», — сказал Стремоусов.

По его словам, нацисты не смогут избежать военного трибунала.

«Все будет Россия», — заключил он.