В Херсоне объявили о создании территориальной обороны

В Херсоне объявили о формировании территориальной обороны. Об этом передает сообщила администрация региона в Telegram-канале.

«У всех мужчин, которые остаются в Херсоне по собственному желанию, есть возможность вступить в отряды территориальной обороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все желающие могут выехать на левый берег Днепра. Все вопросы и уточнения по выезду из Херсона на левый берег Днепра и далее в другие российские регионы, можно задать по номеру горячей линии: +7 (800)301-99-99.