В Гусе-Железном неизвестный напал на 85-летнего мужчину

В воскресенье, 23 октября, в Гусе-Железном произошло нападение на 85-летнего мужчину. Его внучка Мария Г. ищет свидетелей избиения. Об этом она сообщила в соцсети «ВКонтакте».
Мария рассказала журналисту РЗН. инфо, что ее дедушка приехал к ним в Касимов с синяками на лице и рассеченной губой.
«Как оказалось, мой дедушка 23 октября ехал в больницу из села Китово, слез с автобуса „Ибердус-Лубяники“ в Гусе-Железном, приблизительно
В пресс-службе УМВД России по Рязанской области подтвердили, что заявление поступило.
«Проводится проверка», — сообщили в полиции.
Рязанка просит откликнуться всех, кто видел или что-то знает, и
«Это не должно оставаться безнаказанным», — подчеркнула Мария.