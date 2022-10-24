В Гусе-Железном неизвестный напал на 85-летнего мужчину

Внучка пострадавшего ищет свидетелей. Семья написала заявление в полицию.

В воскресенье, 23 октября, в Гусе-Железном произошло нападение на 85-летнего мужчину. Его внучка Мария Г. ищет свидетелей избиения. Об этом она сообщила в соцсети «ВКонтакте».

Мария рассказала журналисту РЗН. инфо, что ее дедушка приехал к ним в Касимов с синяками на лице и рассеченной губой.

«Как оказалось, мой дедушка 23 октября ехал в больницу из села Китово, слез с автобуса „Ибердус-Лубяники“ в Гусе-Железном, приблизительно в 13:40—13:50 . Около магазина „Рябинка“ два каких-то отморозка его избили. Один бил, а другой стоял и смотрел. Побои снимать дедушка не захотел. Сейчас он боится ехать обратно домой, пока поживет у нас. Заявление в полицию мы написали», — прокомментировала девушка.

В пресс-службе УМВД России по Рязанской области подтвердили, что заявление поступило.

«Проводится проверка», — сообщили в полиции.

Рязанка просит откликнуться всех, кто видел или что-то знает, и сообщить ей об этом в личные сообщения.

«Это не должно оставаться безнаказанным», — подчеркнула Мария.