Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 24
Втр, 25
Срд, 26
ЦБ USD 61.16 -0.04 25/10
ЦБ EUR 60.16 0.32 25/10
Нал. USD 64.15 / 66.99 24/10 16:10
Нал. EUR 62.29 / 64.45 24/10 16:10
Новости
Мобилизация
Публикации
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
6 089
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
5 209
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
7 679
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
10 755
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Гусе-Железном неизвестный напал на 85-летнего мужчину
Внучка пострадавшего ищет свидетелей. Семья написала заявление в полицию.

В воскресенье, 23 октября, в Гусе-Железном произошло нападение на 85-летнего мужчину. Его внучка Мария Г. ищет свидетелей избиения. Об этом она сообщила в соцсети «ВКонтакте».

Мария рассказала журналисту РЗН. инфо, что ее дедушка приехал к ним в Касимов с синяками на лице и рассеченной губой.

«Как оказалось, мой дедушка 23 октября ехал в больницу из села Китово, слез с автобуса „Ибердус-Лубяники“ в Гусе-Железном, приблизительно в 13:40—13:50. Около магазина „Рябинка“ два каких-то отморозка его избили. Один бил, а другой стоял и смотрел. Побои снимать дедушка не захотел. Сейчас он боится ехать обратно домой, пока поживет у нас. Заявление в полицию мы написали», — прокомментировала девушка.

В пресс-службе УМВД России по Рязанской области подтвердили, что заявление поступило.

«Проводится проверка», — сообщили в полиции.

Рязанка просит откликнуться всех, кто видел или что-то знает, и сообщить ей об этом в личные сообщения.

«Это не должно оставаться безнаказанным», — подчеркнула Мария.