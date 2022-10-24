В Госдуме предложили освободить от мобилизации еще одну категорию мужчин

В Госдуме от мобилизации предложили освободить мужчин, у которых есть двое детей, а жена в настоящее время беременна. Об этом сообщил RT .

Законодатели обратились в правительство с просьбой предоставить официальную позицию кабмина на предложение о внесении изменений в законодательство, регулирующее процесс мобилизационной подготовки и мобилизации в стране.

В обращении предлагается предоставить отсрочку для мужчин, у кого есть двое детей до 16 лет и беременная жена, срок беременности которой составляет не менее 22 недель.

На данный момент под отсрочку от призыва по мобилизации попадают мужчины, у которых есть на иждивении четверо и более детей до 16 лет, а также имеющие трех детей до 16 лет и беременная жена со сроком не менее 22 недель.