Умер экс-кандидат в рязанскую облдуму Илья Радин

Радину было 36 лет, у него осталось три дочери. Причины смерти не сообщаются.

Умер экс-кандидат в рязанскую облдуму Илья Радин. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написала депутат облдумы Татьяна Баринова в воскресенье, 23 октября.

Она сообщила, что в 2015 году вместе с Радиным и Еленой Синицыной выдвигалась в депутаты облдумы по 17 одномандатному избирательному округу.

«Сегодня простились с Ильей Радиным. Очень рано ушел из жизни, молодой, красивый, талантливый. Остались три маленькие дочери, его след на земле. Царство Небесное и Вечная память», — написала Татьяна Баринова.