Умер экс-кандидат в рязанскую облдуму Илья Радин
Радину было 36 лет, у него осталось три дочери. Причины смерти не сообщаются.
Умер экс-кандидат в рязанскую облдуму Илья Радин. Об этом на своей странице «ВКонтакте»
Она сообщила, что в 2015 году вместе с Радиным и Еленой Синицыной выдвигалась в депутаты облдумы по 17 одномандатному избирательному округу.
«Сегодня простились с Ильей Радиным. Очень рано ушел из жизни, молодой, красивый, талантливый. Остались три маленькие дочери, его след на земле. Царство Небесное и Вечная память», — написала Татьяна Баринова.
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