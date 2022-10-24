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Следком назвал основные версии крушения Су-30 в Иркутске

Основными версии крушения Су-30 в Иркутске являются отказ техники и ошибка пилотирования. Об этом сообщили в СК РФ.

23 октября во время летных испытаний самолет Су-30, принадлежавший авиапредприятию, упал на двухэтажный дом в Иркутске. Погибли два летчика-испытателя, собственники дома не пострадали.

«Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования», — отметили в Следкоме.

Уголовное дело возбудили по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).

Напомним, момент падения попал на видео.