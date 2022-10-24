Семьям погибших при теракте на полигоне в Белгородской области рязанцев выплатят по миллиону рублей

Получившим ранения при стрельбе на полигоне «Северный» выплатят по 500 тысяч рублей.

Семьям погибших при теракте на полигоне в Белгородской области рязанцев выплатят по миллиону рублей. Решение об оказании адресной помощи принял губернатор Павел Малков, сообщили на официальном сайте рязанского правительства.

Деньги получит каждый член семьи в равных долях.

Получившим ранения при стрельбе на полигоне «Северный» выплатят по 500 тысяч рублей.

Проект постановления разместят на сайте регионального правительства.

Напомним, 15 октября на военном полигоне под Белгородом двое граждан одной из стран СНГ открыли огонь во время занятий по огневой подготовке с добровольцами.

Среди 11 погибших оказались двое рязанцев. Как сообщил РБК, одному было 24 года, а второму — 45 лет.