С декабря 2022 года в Рязанской области плата за коммунальные услуги повысится на 9%
Плата вырастет с 1 декабря 2022 года и станет действовать в 2023 году.
С декабря 2022 года в Рязанской области плата за коммунальные услуги повысится на 9%. Проект постановления губернатора о предельных индексах роста тарифов опубликовали на сайте правительства.
Согласно документу, плата вырастет с 1 декабря 2022 года и станет действовать в 2023 году. Так, плата за электричество, отопление, горячую и холодную воду и водоотведение увеличится на 9%, вывоз ТКО — на 11%, а газоснабжение — на 8,5%. Отметим, что не в каждом районе повысятся сразу все показатели. В Рязани тарифы повысят на:
- электроснабжение — 9%;
- газоснабжение — 8,5%;
- отопление — 9%;
- холодное водоснабжение — 9%;
- обращение с твердыми коммунальными отходами — 11,0%.
Документ пока не вступил в силу и проходит экспертизу на коррупциогенность. В нем отмечается, что рост тарифов на 9% ожидается во всей стране.