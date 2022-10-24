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С декабря 2022 года в Рязанской области плата за коммунальные услуги повысится на 9%
Плата вырастет с 1 декабря 2022 года и станет действовать в 2023 году.

С декабря 2022 года в Рязанской области плата за коммунальные услуги повысится на 9%. Проект постановления губернатора о предельных индексах роста тарифов опубликовали на сайте правительства.

Согласно документу, плата вырастет с 1 декабря 2022 года и станет действовать в 2023 году. Так, плата за электричество, отопление, горячую и холодную воду и водоотведение увеличится на 9%, вывоз ТКО — на 11%, а газоснабжение — на 8,5%. Отметим, что не в каждом районе повысятся сразу все показатели. В Рязани тарифы повысят на:

  • электроснабжение — 9%;
  • газоснабжение — 8,5%;
  • отопление — 9%;
  • холодное водоснабжение — 9%;
  • обращение с твердыми коммунальными отходами — 11,0%.

Документ пока не вступил в силу и проходит экспертизу на коррупциогенность. В нем отмечается, что рост тарифов на 9% ожидается во всей стране.