Рязанское минэкономразвития направило информацию в УФАС с просьбой проверить цены на продукты в Сельцах

На высокие цены пожаловалась рязанка. Она оставила комментарий на странице губернатора Павла Малкова «Вконтакте».

Минэкономразвития региона направило информацию в УФАС с просьбой проверить цены на продукты в Сельцах Рыбновского района. Соответствующий комментарий появился под постом на странице Павла Малкова «Вконтакте».

Рязанка попросила губернатора области разобраться с повышением цен в ларьках на территории села. Она спросила, кому принадлежат ларьки и мини-магазинчики в Сельцах.

«Разве можно наживаться на людях в такой момент? Есть все, но цены», — отметила рязанка.

Минэкономразвития Рязанской области ответило ей, что в селах Сельцы и Шехмино Рыбновского района работают магазины ООО «Луч».

«Цены на продовольствие включены в постоянный мониторинг. Информацию направили в УФАС по Рязанской области для проведения проверочных мероприятий», — подчеркнуло ведомство.