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Рязанские полицейские сожгли более 60 килограммов конфискованных наркотиков
Наркотики являлись вещественными доказательствами по уголовным делам. Вещества изъяли в ходе ежедневной работы: при личных досмотрах, досмотрах транспорта, проведения обысков и осмотров мест происшествий.

Рязанские полицейские сожгли более 60 килограммов конфискованных наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Наркотики являлись вещественными доказательствами по уголовным делам. Вещества изъяли в ходе ежедневной работы: при личных досмотрах, досмотрах транспорта, проведения обысков и осмотров мест происшествий.

Процедура уничтожения проходила под контролем специальной комиссии из представителей регионального УМВД, минздрава и минприроды.

В сопровождении сотрудников отряда спецназа «Гром» наркотические вещества доставили на одно из предприятий города. В плавильной печи уничтожили пять килограммов синтетических наркотиков и более 57 килограммов растительных наркотиков.