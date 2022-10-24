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Полиция ищет очевидцев ДТП, произошедшего в Горроще летом

В Рязани полиция ищет очевидцев ДТП, произошедшего 20 июля 2022 года на улице Дзержинского. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 20 июля в 17:40 на улице Дзержинского напротив дома № 59. 40-летний рязанец на Hyundai Solaris сбил мужчину, пересекавшего дорогу вне пешеходного перехода.

Пострадавшего госпитализировали.

Всех, у кого есть информация о ДТП, попросили обращаться по номеру телефона (4912) 44-46-08, или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12, корпус 1.