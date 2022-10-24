Песков заявил, что угроза применения Киевом «грязной бомбы» реальна

Он отметил, что министр обороны России Сергей Шойгу довел сведения до западных стран.

Угроза применения Киевом «грязной бомбы» налицо. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости .

Песков ответил на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к тому, что Запад не верит в применение «грязной бомбы» Киевом.

Он отметил, что министр обороны России Сергей Шойгу довел сведения до западных стран.

«Дальше уже их дело — верить или не верить», — сказал пресс-секретарь президента России.