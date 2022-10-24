Музей-заповедник Сергея Есенина получил доступ к скоростной цифровой сети

Теперь музею доступны проекты с виртуальной и дополненной реальностью, а посетители могут серфить в интернете на высоких скоростях.

В понедельник, 24 октября, МТС сообщил о модернизации сети в селе Константиново, на родине поэта Сергея Есенина. Оператор на 30% увеличил скорость мобильного интернета на всей территории государственного музея-заповедника, который ежегодно посещают почти полмиллиона туристов.

Теперь музею доступны проекты с виртуальной и дополненной реальностью, а посетители могут серфить в интернете на высоких скоростях.

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина — комплекс мемориальных строений, включающий в себя усадьбу родителей Сергея Есенина, Дом священника И. Я. Смирнова , церковь Казанской иконы Божией Матери, часовню в честь Святого Духа, земскую школу и усадьбу последней помещицы села Константинова Л. И. Кашиной , Спас-Клепиковскую второклассную учительскую школу в Спас-Клепиковском отделе музея. В преддверии осеннего наплыва туристов, в том числе школьных экскурсионных групп в дни каникул, МТС установила на территории музея-заповедника новое телеком-оборудование, разогнав мобильный интернет.

«Летом мы отметили ощутимый рост голосового и мобильного трафика, который говорит об увеличении туристического потока в Константиново, и для предотвращения перегрузок запустили новую базовую станцию на территории села. Прежде абоненты пользовались связью от станций из других сел. Теперь, получая устойчивый сигнал на территории всего музея, посетителям доступна комфортная голосовая связь и мобильный интернет на такой же высокой скорости, как в Рязани или Москве. Помимо пользовательских интернет-сервисов, сам музей-заповедник получил возможность запуска проектов с виртуальной или дополненной реальностью, цифровых аудиогидов, датчиков микроклимата и многого другого, что отличает все современные музеи», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Как отметили в музее, между экскурсиями и театрализованными мероприятиями посетители, приехавшие в Константиново, ищут дополнительную информацию в интернете, просматривают сайт музея-заповедника, изучают навигацию по окрестным достопримечательностям, бронируют гостиницы или оставляют отзывы в соцсетях.

«Ежегодно наш музей-заповедник посещает около 450 тысяч человек, в этом году эта цифра еще вырастет в связи с повышенным интересом к внутреннему туризму. На родину Сергея Есенина едут люди из самых разных уголков страны: Вологды, Белгорода, Калининграда, Архангельска, Сибири и Дальнего Востока. Конечно, им всегда важно быть на связи с родными. Когда же в дни каникул случается наплыв детских экскурсий, школьникам часто звонят родители. Многие туристы стараются запускать прямые эфиры из Константинова, и благодаря этому о нашем музее-заповеднике узнают жители других регионов России. Поэтому по взаимной договоренности с компанией МТС была увеличена скорость мобильного интернета. На данной сети также работают наши служебные телефоны для заказа экскурсий и переговоров с другими музеями и объектами туристической инфраструктуры. Стремясь сохранить атмосферу, в которой вырос „последний поэт русской деревни“, мы при этом не забываем о современных технологиях и о том, насколько важна в туризме качественная связь», — рассказал директор государственного музея-заповедника Сергея Есенина Борис Иогансон.