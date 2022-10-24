Минобороны: Киев контактировал с Великобританией по вопросу получения технологий создания ядерного оружия

По информации ведомства, создание «грязной бомбы» на Украине находятся в завершающей стадии.

Минобороны: Киев контактировал с Великобританией по вопросу получения технологий создания ядерного оружия. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации ведомства, создание «грязной бомбы» на Украине находятся в завершающей стадии. Для этого в стране есть научный потенциал и производственная база, включая три действующие атомные электростанции.

Подрыв такой бомбы могут замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного оружия, а несколько тысяч квадратных километров подвергнется радиоактивному загрязнению.

После этого Россию обвинят в использовании оружия массового поражения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя тему «грязной бомбы» заявил, что угроза ее применения — налицо.