Минобороны: Киев контактировал с Великобританией по вопросу получения технологий создания ядерного оружия
По информации ведомства, создание «грязной бомбы» на Украине находятся в завершающей стадии.
Минобороны: Киев контактировал с Великобританией по вопросу получения технологий создания ядерного оружия. Об этом
По информации ведомства, создание «грязной бомбы» на Украине находятся в завершающей стадии. Для этого в стране есть научный потенциал и производственная база, включая три действующие атомные электростанции.
Подрыв такой бомбы могут замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного оружия, а несколько тысяч квадратных километров подвергнется радиоактивному загрязнению.
После этого Россию обвинят в использовании оружия массового поражения.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя тему «грязной бомбы» заявил, что угроза ее применения — налицо.