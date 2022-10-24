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Эксперт заявил, что противостояние России и НАТО близко к пику

Противостояние России и НАТО движется к пику, но обе стороны готовятся к переговорам. Мнение высказал директор центра политической информации Алексей Мухин, передает РИА Новости.

«На данном этапе мы находимся практически на вершине либо подбираемся к вершине военной эскалации противостояния между Россией и странами-членами НАТО», — сказал специалист.

По словам Мухина, Россия и Запад уже готовятся к переговорам.

Эксперт считает, что ради решения мировых проблем сторонам придется перейти к переговорам в новом формате. Специалист также отметил, что России и НАТО нужно создать «диалоговую группу», которая будет заниматься разрешением «множества мелких конфликтных ситуаций». Он объяснил, что такие ситуации могут перерасти в «неразрешимые противоречия» и привести к хаотизации конфликта и глобальным последствиям.