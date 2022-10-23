Военный летчик назвал возможные причины крушения Су-30 в Иркутске

Заслуженный военный летчик России, член экспертного совета Всероссийской общественной организации «Офицеры России» Владимир Попов рассказал, по каким причинам могла случиться авиакатастрофа в Иркутске.

Заслуженный военный летчик России, член экспертного совета Всероссийской общественной организации «Офицеры России» Владимир Попов рассказал, по каким причинам могла случиться авиакатастрофа в Иркутске. Об этом пишет МК.

Истребитель Су-30СМ в воскресенье, 23 октября, рухнул на двухэтажный жилой дом во время приемо-сдаточного полета в Иркутске. По данным источников, в летных испытаниях принимали участие два борта. После того, как один самолет совершил посадку, второй продолжал оставаться в небе, но его экипаж перестал выходить на связь. Через 20 минут летчики первого самолета взлетели и приблизились ко второму. Они увидели, что экипаж находится в бессознательном состоянии. Когда топливо закончилось, самолет рухнул на частный деревянный двухэтажный дом в районе Ново-Ленино. Экипаж погиб.

«Сразу хотел бы отметить, что кислородное голодание экипажа может наступить на высотах более пяти тысяч метров, но подобное происходит крайне редко. Пока сложно однозначно ответить, что могло привести к одномоментной утрате сознания у обоих пилотов, — отметил генерал-майор Владимир Попов. — На семи тысячах метров и выше обязательно поддерживается избыточное давление в кабине для того, чтобы было благоприятное дыхание, хотя пилоты всегда летают в кислородных масках. И если это давление падает, то не заметить это довольно сложно. Тем более в кабине находились два пилота, которые при выполнении задания всегда контролируют друг друга. Один должен был что-то почувствовать и предупредить другого. Одновременная потеря сознания сразу у обоих членов экипажа могла произойти только в случае каких-либо резко наступивших технических неисправностей кислородного оборудования».

Он добавил, что при резком падении давления срабатывает тревожная сигнализация о разгерметизации.

Попов исключил, что пилоты могли нарушить технологию выполнения подготовки к полету и не надеть маски. Таким образом, военный летчик считает, что ЧП произошло из-за технической неисправности.

Как сообщает Telegram-канал «112», основными версиями крушения Су-30 рассматривают отказ кислородного оборудования и разгерметизация кабины.

Для расследования происшествия создадут комиссию, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Прокуратура Иркутской области проводит проверку по факту падения самолета.

Напомним, авиакатастрофа произошла в воскресенье, 23 октября. Губернатор региона выехал на место случившегося.

Погибли оба пилота, жертв среди населения нет. Заведено уголовное дело.

Появилось видео момента крушения.