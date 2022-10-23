Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 23
Пнд, 24
Втр, 25
ЦБ USD 61.2 -0.3 22/10
ЦБ EUR 59.84 -0.6 22/10
Нал. USD 64.5 / 65.99 21/10 16:05
Нал. EUR 64.5 / 65.99 21/10 16:05
Новости
Мобилизация
Публикации
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
3 878
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
4 375
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
6 728
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
9 908
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Спасском районе пропал 57-летний мужчина
В Спасском районе разыскивают Константина Александровича Белоусова. Мужчина 1964 года рождения пропал в селе Кирицы. О поисках сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

В Спасском районе разыскивают Константина Александровича Белоусова. Мужчина 1964 года рождения пропал в селе Кирицы. О поисках сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

Местонахождение мужчины неизвестно с 11 октября.

Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, седые волосы, серо-зеленые глаза.

Одежда: черная куртка, серая футболка, коричневые брюки, коричневые туфли, черная шапка.

Информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.