В Спасском районе пропал 57-летний мужчина
В Спасском районе разыскивают Константина Александровича Белоусова. Мужчина 1964 года рождения пропал в селе Кирицы. О поисках сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».
В Спасском районе разыскивают Константина Александровича Белоусова. Мужчина 1964 года рождения пропал в селе Кирицы. О поисках сообщают волонтеры «
Местонахождение мужчины неизвестно с 11 октября.
Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, седые волосы, серо-зеленые глаза.
Одежда: черная куртка, серая футболка, коричневые брюки, коричневые туфли, черная шапка.
Информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам