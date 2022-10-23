В Рязанской области на трассе мужчина кидался под автомобили

В Милославском районе мужчина бросался под машины на трассе. Видео опубликовал Rzn Life.

В Милославском районе мужчина бросался под машины на трассе. Видео опубликовал Rzn Life.

По информации очевидцев, инцидент произошел еще в среду, 19 октября, около деревни Садовое. На кадрах заметно, что мужчина находится в неадекватном состоянии, а шокированные водитель и пассажиры машины пытаются выяснить у него причины поступка.

Также очевидцы пытались вызвать на место сотрудников полиции.