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В Рязанской области на трассе мужчина кидался под автомобили
В Милославском районе мужчина бросался под машины на трассе. Видео опубликовал Rzn Life.

В Милославском районе мужчина бросался под машины на трассе. Видео опубликовал Rzn Life.

По информации очевидцев, инцидент произошел еще в среду, 19 октября, около деревни Садовое. На кадрах заметно, что мужчина находится в неадекватном состоянии, а шокированные водитель и пассажиры машины пытаются выяснить у него причины поступка.

Также очевидцы пытались вызвать на место сотрудников полиции.