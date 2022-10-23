В Рязанской области 24 октября ожидается дождь и до +9 градусов
В Рязанской области в понедельник, 24 октября, ночью ожидается дождь. Днем также временами пройдут небольшие осадки. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в понедельник, 24 октября, ночью ожидается дождь. Днем также временами пройдут небольшие осадки. Прогноз погоды опубликован на
Температура воздуха по области ночью составит +2…+7, днем +4…+9 градусов.
Будет облачно.
Ветер ночью южный, 4-9 м/с, днем северо-западный, 7-12 м/с.