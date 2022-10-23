В Рязани разработали комплекс для борьбы с фобиями в виртуальной реальности

В Рязанском государственном медицинском университете разработали и запатентовали симулятор для лечения фобий в виртуальной реальности. Среди прочего система способна помочь пациентам преодолеть страхи высоты и экзаменов.

В Рязанском государственном медицинском университете разработали и запатентовали симулятор для лечения фобий в виртуальной реальности. Среди прочего система способна помочь пациентам преодолеть страхи высоты и экзаменов. Об этом сообщил ТАСС специалист Центра практической психологии вуза Андрей Варламов.

По его словам, это единственное приложение с подобным набором функций на российском рынке. Импортные аналоги не локализованы для использования в России, менее проработаны и не так реалистичны.

«Комплекс предназначен для работы специалистов с пациентом, у которого есть фобия, и представляет собой программное обеспечение для очков виртуальной реальности. Один из самых эффективных подходов психотерапии — работа с демонстрацией пугающего образа в безопасной для пациента обстановке. Обычно используются распечатанные картинки, видеоизображения, живая экспозиция — например, трогательные зоопарки, если речь идет о животных или пауках. Виртуальная реальность позволяет делать это, не выходя из кабинета врача, и проходить сначала безопасный образ, а затем переходить к настоящему, чтобы этот переход был более плавным, более эффективным», — рассказал Варламов.

Люди, которые боятся каких-то животных или насекомых, замкнутых и открытых пространств, скопления людей, высоты, а также экзаменов, могут использовать этот симулятор. С помощью настроек можно менять агрессивность проявлений раздражающих факторов по отношению к пациенту и динамику движения.

Сейчас дорабатывается «гибкость» симулятора, возможность уточнения видеообразов в зависимости от индивидуальных особенностей страха пациентов. Патент на лечение фобии пауков и высоты уже получен.