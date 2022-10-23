В полиции рассказали об аварии с участием машины автошколы в Рязани

В ДТП с участием машины автошколы в центре Рязани никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ДТП с участием машины автошколы в центре Рязани никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«По предварительной информации, без пострадавших. По данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 23 октября, столкнулись легковушка и учебный автомобиль. Авария произошла на повороте с улицы Ленина, возле ТЦ «Атрон».