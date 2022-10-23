Стремоусов заявил, что все атаки ВСУ в Херсонской области отражены

Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные несут серьезные потери в боях на Херсонском направлении. О том, что потери велики и среди военных, и в технике, он написал в своем Telegram-канале.

Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил , что украинские военные несут серьезные потери в боях на Херсонском направлении. О том, что потери велики и среди военных, и в технике, он написал в своем Telegram-канале.

По словам Стремоусова, российские войска отбивают все атаки и на фронтах «все без изменений».

Ранее стало известно, что жителей Херсона в целях безопасности стали вывозить с правого на левый берег Днепра. По данным местной военно-гражданской администрации, ВСУ готовятся к контрнаступлению.