Семья с двумя детьми из Рязани заблудилась в лесу в поисках грибов

На границе Путятинского и Шиловского районов в лесу заблудились грибники: трое взрослых и двое детей из Рязани. Звонок в полицию поступил 22 октября в 17:05, сообщается на сайте ИД «Пресса».

На границе Путятинского и Шиловского районов в лесу заблудились грибники: трое взрослых и двое детей из Рязани. Звонок в полицию поступил 22 октября в 17:05, сообщается на сайте ИД «Пресса».

На поиски выехали сотрудники двух отделов полиции и лесник Шелуховского лесничества с 25-летним сыном.

По словам лесника Виктора Бочкова, люди вышли на связь и пояснили, что вышли к «столбу с цифрами», который разделяет лесные кварталы.

«До нашего прихода грибники развели костер, чтобы согреться. Испугаться они не успели. Благодарили за оперативность и слаженность всех служб. Пока мы шли до машины, постоянно на связи с нами были сотрудники полиции. Мы вывели их к машине, которую они оставили недалеко от села Красный Холм Шиловского района. Они ушли в глубь леса на 2,5 километра. Зашли в лес в Шиловском районе, а вышли в Путятинском. У машины нас встретили сотрудники двух отделов полиции», — рассказал лесник.

Напомним, в Сараевском районе пятый день ищут пропавшую в лесу пенсионерку. Женщина ушла за грибами и заблудилась.