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Россиян предупредили о повышении тарифов мобильной связи в 2023 году
Мобильные операторы вынуждены повысить стоимость тарифов на связь в будущем году в пределах сложившейся инфляции. Об этом рассказал агентству «Прайм» профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Вячеслав Чеглов.

Мобильные операторы вынуждены повысить стоимость тарифов на связь в будущем году в пределах сложившейся инфляции. Об этом рассказал агентству «Прайм» профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Вячеслав Чеглов.

Он отметил, что российские операторы попытаются «держать маржинальность» и развиваться за счет уже имеющихся клиентов, а не за счет инвесторов из-за границы.

Чеглов пояснил, что основные операторы «Мегафон», МТС, «Вымпелком» и Ростелеком между собой поделили российский рынок. В крупных городах страны необходимая инфраструктура мобильной связи уже обеспечена, но в селах нужно новое оборудование, и речь, как правило, идет об импортном.

«Ситуация осложняется тем, что у трех компаний собственники попали под санкции Запада. Помимо этого, поставки импортного оборудования попали под санкции как товар двойного назначения, у компаний увеличатся издержки на расширение сети. Риски параллельного импорта возрастут, как и стоимость самого оборудования», — подытожил экономист.

За колебаниями розничных цен на сотовую связь следит ФАС.