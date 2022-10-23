Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 23
Пнд, 24
Втр, 25
ЦБ USD 61.2 -0.3 22/10
ЦБ EUR 59.84 -0.6 22/10
Нал. USD 64.5 / 65.99 21/10 16:05
Нал. EUR 64.5 / 65.99 21/10 16:05
Новости
Мобилизация
Публикации
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
3 710
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
4 237
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
6 569
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
9 768
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Родственники погибшего в теракте под Белгородом военного из Рязани не могут получить информацию о нем
Родственники уроженца города Вольска Саратовской области Олега Евдощука не могут получить сведения о его местонахождении, сообщает Telegram-канал «Город Вольск». Предположительно, он погиб в результате теракта на полигоне под Белгородом 15 октября.

Родственники уроженца города Вольска Саратовской области Олега Евдощука не могут получить сведения о его местонахождении, сообщает Telegram-канал «Город Вольск». Предположительно, он погиб в результате теракта на полигоне под Белгородом 15 октября.

«Олег родился в Вольске, а добровольцем ушел из Рязани, по месту проживания. Может, сведения о его местонахождении поступают в Вольский военкомат, а не в Рязань? Помогите, пожалуйста, получить сведения о Евдощуке Олеге, уроженце Вольска, проживавшего в Рязани, уже с 15 октября о нем нет никаких официальных сведений», — говорится в сообщении родственников.

Также, по словам тети, Евдощуку не 24, как сообщалось, а 44 года.

«Моя сестра все эти дни добивается информации, никто ничего не отвечает, военкомат, прокуратура молчат…» — написала родственница.

Напомним, в результате расстрела на полигоне Белгородской области погибли 11 человек, среди них двое рязанцев. Одному было 24 года, а первому — 45 лет (по другим данным — 55).