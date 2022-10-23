Родственники погибшего в теракте под Белгородом военного из Рязани не могут получить информацию о нем

Родственники уроженца города Вольска Саратовской области Олега Евдощука не могут получить сведения о его местонахождении, сообщает Telegram-канал «Город Вольск». Предположительно, он погиб в результате теракта на полигоне под Белгородом 15 октября.