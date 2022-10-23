Родственники погибшего в теракте под Белгородом военного из Рязани не могут получить информацию о нем

Родственники уроженца города Вольска Саратовской области Олега Евдощука не могут получить сведения о его местонахождении, сообщает Telegram-канал «Город Вольск». Предположительно, он погиб в результате теракта на полигоне под Белгородом 15 октября.
«Олег родился в Вольске, а добровольцем ушел из Рязани, по месту проживания. Может, сведения о его местонахождении поступают в Вольский военкомат, а не в Рязань? Помогите, пожалуйста, получить сведения о Евдощуке Олеге, уроженце Вольска, проживавшего в Рязани, уже с 15 октября о нем нет никаких официальных сведений», — говорится в сообщении родственников.
Также, по словам тети, Евдощуку не 24, как сообщалось, а 44 года.
«Моя сестра все эти дни добивается информации, никто ничего не отвечает, военкомат, прокуратура молчат…» — написала родственница.
Напомним, в результате расстрела на полигоне Белгородской области погибли 11 человек, среди них двое рязанцев. Одному было 24 года, а первому — 45 лет (по другим данным — 55).