Под Петербургом таксист ударил пассажира тростью с потайным лезвием

В городе Сертолово Ленинградской области таксист ранил пассажира тростью с потайным лезвием. Инцидент произошел ночью 22 октября, сообщает РЕН ТВ.

В городе Сертолово Ленинградской области таксист ранил пассажира тростью с потайным лезвием. Инцидент произошел ночью 22 октября, сообщает РЕН ТВ .

У одного из магазинов обнаружили мужчину, который истекал кровью. Позже выяснилось, что на него напал водитель такси, с которым у пассажира произошел конфликт.

Водитель проехал немного дальше, чем находилось место, к которому молодые люди вызвали машину. Один из клиентов был нетрезв, и начался конфликт. В результате водитель ударил тростью с потайным лезвием одного из пассажиров и скрылся.

За жизнь пострадавшего борются врачи, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Таксиста задержали. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью из личной неприязни.