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Форвард «Рязань-ВДВ» укусил соперника во время матча
Рязанский хоккеист Ростислав Халиуллин укусил соперника из «Лады» во время драки в матче ВХЛ. Форварда «Рязань-ВДВ» удалили до конца игры, сообщает sports.ru.

Рязанский хоккеист Ростислав Халиуллин укусил соперника из «Лады» во время драки в матче ВХЛ. Форварда «Рязань-ВДВ» удалили до конца игры, сообщает sports.ru.

В итоге он получил 5 минут штрафа за драку и 20-минутный дисциплинарный штраф до конца игры.

Рязанская команда в воскресенье, 23 октября, проводит матч ВХЛ с «Ладой».