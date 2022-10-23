Форвард «Рязань-ВДВ» укусил соперника во время матча
Рязанский хоккеист Ростислав Халиуллин укусил соперника из «Лады» во время драки в матче ВХЛ. Форварда «Рязань-ВДВ» удалили до конца игры, сообщает sports.ru.
Рязанский хоккеист Ростислав Халиуллин укусил соперника из «Лады» во время драки в матче ВХЛ. Форварда «Рязань-ВДВ» удалили до конца игры, сообщает
В итоге он получил 5 минут штрафа за драку и 20-минутный дисциплинарный штраф до конца игры.
Рязанская команда в воскресенье, 23 октября, проводит матч ВХЛ с «Ладой».