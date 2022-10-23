Форвард «Рязань-ВДВ» укусил соперника во время матча

Рязанский хоккеист Ростислав Халиуллин укусил соперника из «Лады» во время драки в матче ВХЛ. Форварда «Рязань-ВДВ» удалили до конца игры, сообщает sports.ru.