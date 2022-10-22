В Скопине пропала 61-летняя женщина
В Скопине разыскивают Косоротову Нину Валентиновну. Женщина 1961 года рождения пропала 21 октября. О поисках сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».
В Скопине разыскивают Косоротову Нину Валентиновну. Женщина 1961 года рождения пропала 21 октября. О поисках сообщили волонтеры
Приметы: рост 163 см, плотного телосложения, каштановые волосы с проседью, карие глаза.
Одежда: черная куртка, черные брюки, черные ботинки, серый берет.
Информацию о местонахождении женщины просят сообщать по телефонам