В Скопине мужчина украл у приятеля банковскую карту и потратил деньги на алкоголь

В Скопинском районе сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже 35 тысяч рублей с чужой банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Скопинском районе сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже 35 тысяч рублей с чужой банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 46-летний житель поселка Центральный. Мужчина пояснил, что обнаружил пропажу пластиковой карты после того, как на телефон стали приходить смс-оповещения о списании средств.

Оперативники уголовного розыска установили личности тех, с кем в последнее время встречался заявитель. С одним из знакомых незадолго до пропажи карты он распивал алкоголь. Этот мужчина ранее был судим за имущественные преступления.

31-летнего мужчину нашли, установили его причастность к преступлению и задержали.

По предварительной информации, жители поселка Центральный давно знакомы. Они устроили застолье, во время которого старший из них попросил товарища сходить в магазин за продуктами и вручил ему свою банковскую карту с паролем. 31-летний мужчина совершил покупки, вернулся к приятелю и вернул ему карту. Спустя некоторое время, когда 46-летний мужчина потерял бдительность, 31-летний товарищ незаметно забрал карту.

Злоумышленник потратил 35 тысяч рублей на покупку спиртных напитков и угощал алкогольной продукцией своих друзей, пока оперативники уголовного розыска не задержали его.

Возбуждено уголовное дело о краже, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.