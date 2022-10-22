В Рыбном легковушка влетела в грузовик

В субботу, 22 октября, в Рыбном столкнулись грузовик и легковушка. Фото с места аварии опубликовано в группе «Рыбное Онлайн».

В субботу, 22 октября, в Рыбном столкнулись грузовик и легковушка. Фото с места аварии опубликовано в группе « Рыбное Онлайн ».

Судя по фото, легковой автомобиль получил серьезные повреждения. Выясняется информация о пострадавших.

Напомним, накануне в Рыбновском районе произошло смертельное ДТП. На трассе М5 «Урал» столкнулись три грузовика — Scania, Volvo и «КамАЗ», а также две легковые машины — Renault Duster и Skoda.