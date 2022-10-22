Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 22
Вск, 23
Пнд, 24
ЦБ USD 61.2 -0.3 22/10
ЦБ EUR 59.84 -0.6 22/10
Нал. USD 64.5 / 65.99 22/10 09:25
Нал. EUR 64.5 / 65.9 21/10 16:05
Новости
Мобилизация
Публикации
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
2 977
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
3 614
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
5 886
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
9 155
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанском театре драмы после ремонта здания открылся юбилейный сезон
Юбилейный 235-й театральный сезон в пятницу, 21 октября, открылся в Рязанском театре драмы премьерой постановки «Тартюф» Мольера режиссера Гульнары Галавинской. Также специально к открытию сезона в фойе театра начала работу выставка Геннадия и Надежды Скомороховых «Искусство быть семьей коллег».

Юбилейный 235-й театральный сезон в пятницу, 21 октября, открылся в Рязанском театре драмы премьерой постановки «Тартюф» Мольера режиссера Гульнары Галавинской. Также специально к открытию сезона в фойе театра начала работу выставка Геннадия и Надежды Скомороховых «Искусство быть семьей коллег».

Здание на Театральной площади, в котором театр располагается с 1961 года, является объектом культурного наследия регионального значения. Два года по нацпроекту «Культура» в здании велась реконструкция, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На реставрацию здания выделили почти 140 млн рублей. На эти деньги в прошлом году заменили дубовые оконные и дверные блоки, отремонтировали служебные помещения, смонтировали систему вентиляции.

В этом году прошли отделочные работы зрительской части здания и ремонт зрительного зала, фасада, главного входа, заменили паркет и благоустроили прилегающую территорию.