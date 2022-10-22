В Рязанском театре драмы после ремонта здания открылся юбилейный сезон

Юбилейный 235-й театральный сезон в пятницу, 21 октября, открылся в Рязанском театре драмы премьерой постановки «Тартюф» Мольера режиссера Гульнары Галавинской. Также специально к открытию сезона в фойе театра начала работу выставка Геннадия и Надежды Скомороховых «Искусство быть семьей коллег».

Юбилейный 235-й театральный сезон в пятницу, 21 октября, открылся в Рязанском театре драмы премьерой постановки «Тартюф» Мольера режиссера Гульнары Галавинской. Также специально к открытию сезона в фойе театра начала работу выставка Геннадия и Надежды Скомороховых «Искусство быть семьей коллег».

Здание на Театральной площади, в котором театр располагается с 1961 года, является объектом культурного наследия регионального значения. Два года по нацпроекту «Культура» в здании велась реконструкция, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На реставрацию здания выделили почти 140 млн рублей. На эти деньги в прошлом году заменили дубовые оконные и дверные блоки, отремонтировали служебные помещения, смонтировали систему вентиляции.

В этом году прошли отделочные работы зрительской части здания и ремонт зрительного зала, фасада, главного входа, заменили паркет и благоустроили прилегающую территорию.