Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 23
Пнд, 24
Втр, 25
ЦБ USD 61.2 -0.3 22/10
ЦБ EUR 59.84 -0.6 22/10
Нал. USD 64.5 / 65.99 21/10 16:05
Нал. EUR 64.5 / 65.99 21/10 16:05
Новости
Мобилизация
Публикации
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
3 275
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
3 860
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
6 160
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
9 402
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанском районе захоронили останки летчика, погибшего в Великую Отечественную войну
В субботу, 22 октября, на кладбище близ села Вышетравино похоронили останки участника Великой Отечественной войны Александра Мельникова. Он погиб в воздушном бою в Новгородской области и до недавнего времени считался пропавшим без вести, не вернувшись с боевого вылета 1 апреля 1942 года.

В субботу, 22 октября, на кладбище близ села Вышетравино похоронили останки участника Великой Отечественной войны Александра Мельникова. Он погиб в воздушном бою в Новгородской области и до недавнего времени считался пропавшим без вести, не вернувшись с боевого вылета 1 апреля 1942 года. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Летом этого года поисковые отряды «Скиф» и «Сокол» обнаружили в лесах место крушения самолета МиГ-3. Табличка с номерным знаком 5024 помогла установить марку машины и имя пилота. Нашлись личные вещи летчика, в том числе водительское удостоверение и красноармейская книжка. Поисковики раскопали место гибели летчика 428 истребительного авиационного полка Второй ударной авиационной группы резерва главного командования Северо-Западного фронта Александра Мельникова.

После информации поисковиков администрация села Вышетравино связалась с родными военного. На похороны приехали больше 15 человек.

«Мы помним историю нашей семьи. И очень надеялись, что сможем узнать о судьбе Александра. И вот свершилось настоящее чудо — он нашелся. Узнав об этом, я почувствовала сначала смятение, потом гордость. А потом пришли слезы. В общем, буря эмоций. Это действительно огромное событие для всей семьи, которое объединило всех», — рассказала внучатая племянница Галина Павлюкова из Москвы.

По воспоминаниям родных, с октября 1941 по апрель 1942 год Александр совершил 146 боевых вылетов, провел 12 воздушных боев и сбил шесть вражеских самолетов.