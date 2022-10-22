В Рязанском районе захоронили останки летчика, погибшего в Великую Отечественную войну

В субботу, 22 октября, на кладбище близ села Вышетравино похоронили останки участника Великой Отечественной войны Александра Мельникова. Он погиб в воздушном бою в Новгородской области и до недавнего времени считался пропавшим без вести, не вернувшись с боевого вылета 1 апреля 1942 года.

В субботу, 22 октября, на кладбище близ села Вышетравино похоронили останки участника Великой Отечественной войны Александра Мельникова. Он погиб в воздушном бою в Новгородской области и до недавнего времени считался пропавшим без вести, не вернувшись с боевого вылета 1 апреля 1942 года. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Летом этого года поисковые отряды «Скиф» и «Сокол» обнаружили в лесах место крушения самолета МиГ-3. Табличка с номерным знаком 5024 помогла установить марку машины и имя пилота. Нашлись личные вещи летчика, в том числе водительское удостоверение и красноармейская книжка. Поисковики раскопали место гибели летчика 428 истребительного авиационного полка Второй ударной авиационной группы резерва главного командования Северо-Западного фронта Александра Мельникова.

После информации поисковиков администрация села Вышетравино связалась с родными военного. На похороны приехали больше 15 человек.

«Мы помним историю нашей семьи. И очень надеялись, что сможем узнать о судьбе Александра. И вот свершилось настоящее чудо — он нашелся. Узнав об этом, я почувствовала сначала смятение, потом гордость. А потом пришли слезы. В общем, буря эмоций. Это действительно огромное событие для всей семьи, которое объединило всех», — рассказала внучатая племянница Галина Павлюкова из Москвы.

По воспоминаниям родных, с октября 1941 по апрель 1942 год Александр совершил 146 боевых вылетов, провел 12 воздушных боев и сбил шесть вражеских самолетов.