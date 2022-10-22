В Рязанской области 23 октября ожидается до +9 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 23 октября, будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие осадки. Днем преимущественно без осадков.
В Рязанской области в воскресенье, 23 октября, будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидаются небольшие осадки. Днем преимущественно без осадков. Прогноз опубликован на
Ночью и утром в отдельных районах прогнозируют туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Температура воздуха в регионе ночью составит −1…+4, днем +4…+9 градусов.