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В Нижегородской области произошло смертельное ДТП с пятью пострадавшими
Пять человек пострадали в ДТП под Нижним Новгородом, одна девушка погибла. Подробности аварии рассказал министр здравоохранения области Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

Пять человек пострадали в ДТП под Нижним Новгородом, одна девушка погибла. Подробности аварии рассказал министр здравоохранения области Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

По его словам, авария произошла в ночь на 22 октября в городе Бор. Столкнулись BMW и Renault Duster. По предварительным данным, при повороте водитель Renault не уступил дорогу второй машине.

В аварии получили травмы пять человек, погибла 20-летняя девушка. Одна из пострадавших впала в кому, двое мужчин получили переломы ног. Пострадавших госпитализировали.

Кроме того, в ДТП погиб один человек.

«В стационаре находятся четыре пострадавших: два в реанимации (состояние пациентов уже стабилизировано), два в отделении», — написал Мелик-Гусейнов.

На месте аварии работают инспекторы ГИБДД.