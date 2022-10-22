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В нескольких областях Украины сообщили о взрывах и отключении электричества
Очевидцы м власти сообщают о взрывах в Киевской, Одесской, Луцкой, Кировоградской, Волынской, Ровненской и Николаевской областях.

О взрывах в Хмельницкой области на западе Украины сообщил глава местной обладминистрации Сергей Гамалий в своем Telegram-канале. Ряд украинских СМИ сообщил о взрывах в Луцке, областном центре Волынской области на западе Украины, и Ровно, областном центре соседней Ровненской области.

Очевидцы сообщают о взрывах в Киевской, Одесской, Луцкой, Кировоградской и Николаевской областях.

В этих регионах наблюдаются полные или частичные отключения электроэнергии. В Ровненской и Хмельницкой областях также отключено водоснабжение.

ПВО работает в Киевской области, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Власти Львовской области также сообщили о срабатывании системы ПВО.

Воздушная тревога утром 22 октября звучит по всей Украине.