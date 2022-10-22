В нескольких областях Украины сообщили о взрывах и отключении электричества

О взрывах в Хмельницкой области на западе Украины
Очевидцы сообщают о взрывах в Киевской, Одесской, Луцкой, Кировоградской и Николаевской областях.
В этих регионах наблюдаются полные или частичные отключения электроэнергии. В Ровненской и Хмельницкой областях также отключено водоснабжение.
ПВО работает в Киевской области, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Власти Львовской области также сообщили о срабатывании системы ПВО.
Воздушная тревога утром 22 октября звучит по всей Украине.